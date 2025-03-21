Я тоже «собачник». Мизулина отреагировала на слова о сожжении владельцев животных

Мизулина призвала правоохранителей отреагировать на слова о сожжении собачников

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина задалась вопросом, планирует ли депутат Николай Арефьев сжигать избирателей, которые за него проголосовали. В своем Telegram-канале она отметила, что среди них много собачников.

Мизулина прокомментировала скандальное высказывание парламентария о его готовности «сжигать» владельцев питомцев.

«Я тоже „собачник“. Стоит ли нам с Вовой бояться депутатов?» — написала она.

Глава Лиги безопасного интернета также призвала правоохранителей и парламентариев обратить внимание на высказывание Арефьева.

«Как правоохранительные органы и руководство Госдумы относятся к такого рода экстремистским заявлениям?» — подчеркнула она.

Ранее Арефьев высказал свое мнение о людях, защищающих собак. Он напомнил о многочисленных случаях нападений животных на детей и заявил о готовности «всех собачников облить бензином и сжечь». Депутат Елена ГД Елена Драпеко раскритиковала высказывание коллеги и назвала его дураком.