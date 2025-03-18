В Думе отметили неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных

Государственная дума обратила внимание на то, что правительство не выполнило поручения президента Владимира Путина, касающиеся обращения с бездомными животными. Проект доступен в думской электронной базе .

«Государственная Дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — сказано в документе.

В ходе пленарного заседания, которое состоится 18 марта, Дума рассмотрит проект постановления, направленный на обращение к правительству в связи с проблемой бездомных собак, сообщил ранее Александр Жуков, занимающий пост первого заместителя председателя палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для депутатов важно понимать позицию кабмина по проекту, направленному на защиту россиян от нападений бездомных животных, а также ознакомиться с предложениями, которые были разработаны профильными министерствами.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов подготовил и направит в правительство законопроект, позволяющий изымать животных у нерадивых хозяев. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что домашние животных будут конфисковать лишь в случае жестокого обращения хозяина или опасности для окружающих.