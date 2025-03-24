Дело о халатности возбудили после нападения собак на подростков в Усть-Лабинске

Уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на подростков в Усть-Лабинске возбудили на Кубани. Об этом сообщили в региональном СКР.

Изначально информация о том, что собаки атаковали троих подростков, появилась 23 марта в нескольких СМИ и соцсетях.

Авторы сообщений уточнили, что молодые люди пострадали в субботу. Всем им потребовалась помощь медиков.

По факту случившегося возбудили дело о халатности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении», — заключили в СУ СК.

На минувшей неделе сразу два депутата Госдумы отметились одиозными предложениями о борьбе с бродячими псами. Один выступил с идеей делать из животных мыло, а второй, поддержав коллегу, заявил, что вообще хотел бы облить всех собачников бензином и сжечь.