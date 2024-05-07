Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурацию Путина | 360°

Власть 07 мая 2024, 08:55 Великобритания отказалась направлять своего представителя на инаугурацию Путина Reuters: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина РИА «Новости»

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Великобритания не станет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя британского министра иностранных дел.

«Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — указал представитель МИД Великобритании.

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Инаугурация Путина состоится во вторник, 7 мая. Начало церемонии намечено на полдень по московскому времени. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за долгие годы службы Путин доказал преданность родине. Председатель нижней палаты парламента назвал инаугурацию важнейшей конституционной процедурой.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявлял, что члены правительства гордятся быть частью команды главы государства. А президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров. Он указал на роль главы государства в восстановлении РФ после распада Советского Союза.