Власть 07 мая 2024, 07:17 «Путин спас страну». Володин — об инаугурации президента Председатель Госдумы Володин: Путин спас Россию РИА «Новости»

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В Москве пройдет инаугурация президента России. Это не формальная церемония, а важнейшая конституционная процедура. Владимир Путин за годы службы доказал преданность стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Россия с президентом Путиным прошла непростой путь возрождения и развития, став сегодня сильным, суверенным государством, с которым считаются во всем мире. <…> Мы могли потерять Российскую Федерацию. Путин спас страну», — сказал он.

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Володин напомнил, что значение инаугурации в принесении присяги главой государства. Политик заявил, что это не формальность, а важная конституционная процедура. Владимир Путин за годы службы поставил высокий стандарт работы президента и доказал преданность России. Спикер Госдумы уверен, что консолидация общества позволит продолжить развитие страны.

Выборы президента России прошли в марте. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, в том числе две трети отданных за рубежом.