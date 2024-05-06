«Гордимся быть частью вашей команды». Мишустин поблагодарил Путина за доверие кабмину | 360°

Власть 06 мая 2024, 18:21 «Гордимся быть частью вашей команды». Мишустин поблагодарил Путина за доверие кабмину Мишустин заявил о гордости членов кабмина быть частью команды президента России

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Члены правительства России гордятся быть частью команды президента страны Владимира Путина. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече главы государства с кабмином 6 мая.

«Мы очень старались не подвести и вас, и граждан страны. Гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович», — подчеркнул Мишустин.

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Отдельно премьер выразил благодарность Путину за доверие, оказанное ему и другим членам правительства.

Также Мишустин отметил множество вызовов, с которыми столкнулся текущий состав кабинета министров, напомнив и о пандемии коронавируса, и об усилении беспрецедентного внешнего санкционного давления на Россию.

Преодолеть эти вызовы удалось в том числе благодаря поддержке и вниманию со стороны главы государства, указал глава правительства.