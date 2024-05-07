Инаугурация президента России 7 мая 2024: когда и как пройдет церемония | 360°

Власть 07 мая 2024, 01:30 Церемония с нюансами. Как пройдет пятая инаугурация Путина Пятая инаугурация Путина пройдет 7 мая РИА «Новости»

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Победивший на выборах президента России Владимир Путин официально вступит в должность после инаугурации, которая пройдет во вторник, 7 мая. Эта официальная процедура зафиксирована в Конституции России. Она предусматривает принесение главой государства присяги на верность народу. Официальный протокол инаугурации президента начал действовать с 1996 года и остался практически неизменным. Но в каждой церемонии на протяжении многих лет происходили различные нюансы, в которых разобрался 360.ru.

Что такое инаугурация простыми словами

Инаугурация — это торжественная процедура вступления в должность избранного на выборах главы государства или других высокопоставленных лиц победивших в результате голосования. Во время нее избранный лидер приносит присягу народу, как единственному источнику власти на Конституции или другой главной книге, например, Библии, как в США. В России текст присяги не менялся с 1996 года.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — должен объявить избранный президент России.

История инаугурации президентов России

Впервые процедуру инаугурации президента тогда еще РСФСР провели 10 июля в 1991 году. Тогда в должность вступил Борис Ельцин. На этой же церемонии заложились первые традиции. Церемония прошла в Большом кремлевском дворце (тогда он назывался Кремлевский дворец съездов). Нового лидера России благословил крестным знамением действующий тогда патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Место проведение инаугурации не изменилось до сих пор, а благословение предстоятеля Русской Православной церкви происходит во время торжественного богослужения после церемонии.

РИА «Новости»

Первая церемония оказалась необычной, потому что с обращениями к гражданам выступили избранный президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев. Завершилась инаугурация поднятием над Кремлем флага РСФСР, который развевался рядом с красным знаменем Советского Союза.

Вторая инаугурация прошла 9 августа 1996 года, но классической тоже не стала. Занимавший тогда пост председателя Центризбиркома Николай Рябов вручил идущему на второй срок Борису Ельцину свидетельство о переизбрании.

Впервые на этой церемонии появились неотъемлемые детали: президентский штандарт и памятный знак президента — золотой крест с гербом России на цепи и небольшим медальоном на обратной стороне с девизом «Польза, честь и слава» по аверсу».

РИА «Новости»

Церемония 1996 года запомнилась короткой речью Бориса Ельцина, который плохо себя чувствовал после перенесенной операции. После напутствия патриарха и исполнения оды «Славься» инаугурация завершилась 30-ю залпами артиллерийского салюта.

Начиная с 2000 года церемонии инаугурации в России проходят 7 мая. Первое вступление в должность Владимира Путина тоже пошло не по протоколу. Избранный глава государства не стал надевать цепь с президентским знаком.

РИА «Новости»

На церемонии присутствовал покинувший свой пост Борис Ельцин, который вместе с новым президентом после завершения основной части инаугурации принял на Соборной площади парад кремлевского полка.

После окончания церемонии патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил молебен в Благовещенском соборе Кремля о здравии и долголетии нового главы государства.

Инаугурация Путина 2004 года вошла в историю как самая короткая. Она продолжалась всего 20 минут. Впервые на церемонии прозвучал вернувшийся гимн Александрова.

РИА «Новости»

По уже сложившейся традиции над Кремлем подняли президентский штандарт. Президентский знак Путин надевать опять не стал. Завершилась церемония парадом.

В 2008 году впервые в истории России действующий глава государства Владимир Путин передал полномочия избранному лидеру страны Дмитрию Медведеву на инаугурации. Церемония прошла в Андреевском зале Большого кремлевского дворца.

РИА «Новости»

Ведущим церемонии стал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В знак уважения к новому лидеру он принес особое издание Конституции, на котором Медведев приносил присягу.

Оба главы государства выступили с обращениями к гражданам. Завершилась церемония ставшими уже традиционными артиллерийским салютом и парадом на Соборной площади.

С 2012 года церемония инаугурации президента России особых изменений не претерпела за исключением совсем незначительных деталей. Но это не значит, что их не было. Во всяком случае, официальный протокол предусматривает следующие события: избранного главу государства за некоторое время до начала церемонии подвезут к Большому кремлевскому дворцу на автомобиле. В этом году в кортеж главы государства впервые войдет новая модель Aurus Senat.

РИА «Новости»

Новый лидер страны принесет присягу, выступит с небольшой речью, а также получит из рук председателя Конституционного суда штандарт и знак президента. Под гимн флаг поднимут над Кремлем. Завершится церемония артиллерийским салютом и парадом.

Как и когда пройдет инаугурация президента в 2024 году в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что инаугурация президента России Владимира Путина в 2024 году пройдет по стандартному протоколу, но с «небольшими нюансами». О каких именно изменениях идет речь он уточнять не стал.

Точно известно, что церемония начнется в 12:00 во вторник, 7 мая. По уже сложившейся традиции, в церемонии примут участие члены правительства, депутаты и сенаторы, руководство администрации президента, члены Центризбиркома и Конституционного суда. Кроме того, на церемонию пригласили руководителей посольств и дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

Все гости получили специальные приглашения с небольшими подарками. По просьбе издания «Осторожно новости» депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Аксентьева провела анбоксинг доставленного из администрации президента пакета.

Внутри оказался крупный конверт, внутри которого находился официальный бланк приглашения. Из него следует, что гостей в Андреевском зале ждут к 11:45. Также в пакете оказался конверт с брошюрой о выходе специальной почтовой марки, посвященной инаугурации и коробочка с памятной серебряной медалью от Госзнака.

Посмотреть трансляцию инаугурации президента России можно в интернете, на сайте и всех площадках 360.ru, а также на всех федеральных каналах.