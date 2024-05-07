Путина назвали одним из величайших мировых лидеров | 360°

Мир 07 мая 2024, 07:59 Путина назвали одним из величайших мировых лидеров Мадуро указал на роль Путина в восстановлении России после распада СССР РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который поднял Россию до уровня сверхдержавы. Такое мнение выразил глава Венесуэлы Николас Мадуро. Его процитировало РИА «Новости».

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав», — указал он.

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Мадуро напомнил, что именно Путин восстановил Россию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития после развала СССР и всех сопутствующих пробоем. Его победа на мартовских выборах указывает на то, что народ на его стороне, отметил политик.

Мадуро добавил, что народ Венесуэлы любит, поддерживает и уважает Путина.

Уже во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал церемонию важнейшей конституционной процедурой.