У пресс-подхода президента России Владимира Путина по итогам встреч с гостями 80-летнего юбилея Победы нет цели «взорвать» эфир. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в беседе с корреспондентом Life Александром Юнашевым .

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — сказал Песков.

Пресс-подход Путина анонсировали изначально на вечер 10 мая, но серия встреч с иностранными лидерами президента продолжилась до полуночи.

В субботу глава государства провел переговоры с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Абхазии Бадрой Гунбой и командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Также Путин встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом. В ходе разговора он отметил, что обстановка в секторе Газа продолжает деградировать.