Путин заявил о деградации обстановки в секторе Газа

Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать. Достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня сорвали, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

«К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать», — сказал российский лидер.

По его мнению, устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта можно достичь на основе принципа создания двух государств для их народов.

Путин отметил, что также усугубляется гуманитарная катастрофа в Палестине. Особенно на это повлияли запреты на гуманитарную поддержку, поставки товаров первой необходимости и электроэнергии.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выставил условия для окончания войны. Среди них — изгнание из сектора Газа членов движения ХАМАС и переселение жителей.