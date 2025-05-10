Путин провел переговоры с ливийским командующим Хафтаром

«Президент встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром», — уточнили в Кремле.

Командующий ЛНА ранее прибыл в Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В субботу, 10 мая, Путин провел встречу с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Иностранный лидер начала переговоры с обращения на русском языке. Он также поблагодарил за приглашение в Россию на празднование 9 Мая.

В этот же день в Кремле прошли переговоры между Путиным и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщал телеканал «Звезда». В ходе встречи он выразил благодарность за позицию России по поводу создания независимого палестинского государства.