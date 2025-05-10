«Товарищ президент». Глава Буркина-Фасо обратился к Путину на русском
Президент Буркина-Фасо на русском языке поприветствовал Путина
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре начал переговоры с главой государства Владимиром Путиным с обращения на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Здравия желаю, товарищ президент», — сказал Траоре.
После этого он выразил надежду на то, что правильно произнес это предложение. Президент Буркина-Фасо выразил Путину благодарность за приглашение в Россию на празднование 9 Мая.
Траоре прилетел в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с лидерами других стран посетил парад Победы на Красной площади.
После этого глава Буркина-Фасо поделился восторженным отзывом о российском ракетном комплексе «Орешник». Траоре назвал его оружием, которое потрясло весь мир. Он подчеркнул, что российские разработчики достигли недостижимых результатов.