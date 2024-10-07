В Кремле не стали раскрывать новые подробности о семье Путина в честь его дня рождения

Песков: Путин не считает праздники поводом для повышенного внимания к себе

Владимир Путин не считает праздники поводом для повышенного внимания лично к себе или к своей семье. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Вы знаете, что сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что близкие поздравили Путина с днем рождения.

Президенту исполнилось 72 года. Свой день рождения он проведет на рабочем месте, а вечером встретится с лидерами стран СНГ, которые приедут в Москву на заседание. С утра Путин получает поздравления от глав регионов и других государств. Одним из первых добрые пожелания отправил президент Белоруссии Александр Лукашенко.