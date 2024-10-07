Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко: Минск ценит позицию Путина по развитию отношений с Белоруссией

Белоруссия высоко ценит позицию России, нацеленную на развитие взаимовыгодных отношений стран. Об этом в поздравлении с днем рождения к российскому коллеге Владимиру Путина заявил президент республики Александр Лукашенко, слова привела его пресс-служба .

«Ваша личная ответственность за судьбу Отчизны и народа, глубокое понимание исторической миссии России стали надежным залогом укрепления ее суверенитета и государственности, наращивания международного авторитета и социально-экономического потенциала», — отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что в республике очень ценят принципиальный настрой Путина на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества государств, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции.

Лукашенко пожелал Путину долголетия, счастья, доброго здоровья, успехов в деятельности на благо российского народа и России.

Путину 7 октября исполнилось 72 года.