Стало известно, как Путин проведет день рождения

РИА «Новости»: Путин отпразднует день рождения на работе

В понедельник, 7 октября, президенту Владимиру Путину исполнилось 72 года. День рождения глава государства встретил в рабочей обстановке, сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, в этот день у Путина запланирован ряд встреч. Также он увидится с лидерами СНГ, которые приедут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.

С раннего утра глава государства получает поздравления от зарубежных коллег, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спортсменов и звезд эстрады.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Путину долголетия, счастья, здоровья, успехов в работе на благо России. По его словам, республика высоко ценит позицию РФ по развитию взаимовыгодных отношений стран.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Путина символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заметил, что благодаря поддержке главы государства регион реализует важные проекты, делающие жизнь людей лучше.