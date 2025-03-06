В Госдуме предложили изменить правила призыва в армию

Комитет Госдумы по обороне одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, реформирующий правила призыва в армию. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно этому проекту, срок действия решения военкомата о призыве новобранца продлят с одной призывной кампании до одного года. Кроме того, губернаторы регионов смогут создавать одну комиссию для двух или более муниципальных образований, что позволит сэкономить на повторных медкомиссиях и бороться со злоупотреблениями, связанными с попытками оспорить призыв через суд.

В конце января этот законопроект одобрили в правительстве.

Ранее Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной службы на 28 пунктов.