Правительство поддержало ужесточение призыва на срочную военную службу

Правительство России поддержало законопроект об изменении порядка призыва граждан на срочную военную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Судя по документу, решение о призыве в армию, которое не исполнили в период проведения призыва, в течение которого его приняли, будет подлежать исполнению в последующие призывы в течение года.

Также законопроект позволит сократить число должностных лиц, работающих на призывах, в том числе медиков. Для этого в инициативе предусмотрели возможность формирования одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Ранее сообщалось, что мужчины с непогашенной судимостью или те, которые находятся под арестом или следствием, не подлежат призыву на срочную службу.