Альтернативная служба в армии пополнилась новыми профессиями. Как написать заявление?

Список профессий для прохождения альтернативной службы в армии пополнился 28-ю новыми пунктами. Их утвердил Минтруд России. Как новобранцу попасть на альтернативную службу, корреспонденту 360.ru Елене Кононовой рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Эксперт пояснил, что федеральный закон строго регламентирует, как гражданин может получить право на альтернативную службу. Семеновский заявил, что для этого в первую очередь необходимо само желание молодого человека и непосредственно его заявление.

«Заявление надо подать за полгода до того, как начинается очередной призыв. <…> В этом заявлении вы должны указать, почему вы считаете, что несение воинской службы и воинской обязанности противоречит вашим убеждениям, либо вероисповеданию», — сообщил собеседник 360.ru.

К заявлению нужно приложить автобиографию и характеристику с места работы или учебы. Документы нужно писать в военный комиссариат по месту нахождения, по месту проживания — там, где призывник состоит на воинском учете.

«Гражданин может как сам предоставить документы, которые будут рассмотрены комиссией для принятия решения о призыве именно на альтернативную гражданскую службу, либо нет. Либо это могут быть документы, которые получены призывной комиссией самой в установленном порядке», — пояснил эксперт.

Семеновский отметил, что альтернативная гражданская служба — не очень распространенный институт. Призванных на такую службу составляет менее 0,3% от общего количества призывников.

Новый закон вступил в силу 3 марта.