Памфилова предупредила о подменах видео с избирательных участков с помощью ИИ

Уровень развития технологий ИИ позволяет в прямом эфире подменять картинку видеотрансляции, этим могут воспользоваться злоумышленники во время выборов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС .

Двумя днями ранее прошло заседание ЦИК, на котором представители Минцифры и Ростелекома подробно доложили о новых угрозах. Глава ЦИК напомнила, что на предыдущих выборах уже появлялись сфальсифицированные с помощью нейросетей видеоролики.

«Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно подменять картинку, что человек сейчас на участке стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», — отметила Памфилова.

Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября. В преддверии голосования к согражданам обратился президент Владимир Путин.

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