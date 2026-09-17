Памфилова предупредила о подменах видео с избирательных участков с помощью ИИ
Уровень развития технологий ИИ позволяет в прямом эфире подменять картинку видеотрансляции, этим могут воспользоваться злоумышленники во время выборов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС.
Двумя днями ранее прошло заседание ЦИК, на котором представители Минцифры и Ростелекома подробно доложили о новых угрозах. Глава ЦИК напомнила, что на предыдущих выборах уже появлялись сфальсифицированные с помощью нейросетей видеоролики.
«Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно подменять картинку, что человек сейчас на участке стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», — отметила Памфилова.
Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября. В преддверии голосования к согражданам обратился президент Владимир Путин.
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