Ушаков заявил, что эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно поддержали предложение российского лидера Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновку. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

«Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Россия готова немедленно приступить к разминированию вокруг города, если соглашение будет достигнуто.

Ранее Путин предложил использовать позитивный опыт, полученный в Алешках, и провести аналогичную миссию в Константиновку. Он добавил, что город контролируют российские войска, которые смогут обеспечить безопасность участников. К подготовке он предложил привлечь омбудсменов обеих стран.