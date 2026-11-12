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    Ушаков заявил, что эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

    Ушаков: переговорщики США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно поддержали предложение российского лидера Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновку. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС.

    «Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», — отметил Ушаков.

    Он добавил, что Россия готова немедленно приступить к разминированию вокруг города, если соглашение будет достигнуто.

    Ранее Путин предложил использовать позитивный опыт, полученный в Алешках, и провести аналогичную миссию в Константиновку. Он добавил, что город контролируют российские войска, которые смогут обеспечить безопасность участников. К подготовке он предложил привлечь омбудсменов обеих стран.

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