Ушаков указал на отсутствие в Европе кандидата для переговоров по Украине

Ушаков: в Европе пока не определились с кандидатом для переговоров по Украине

Европейцы пока не определились с кандидатом для переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщило ИС «Вести» со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова.

Зять американского лидера Джаред Кушнер по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби заявил, что Европе будет непросто выбрать одного кандидата для переговоров по конфликту на Украине.

«Это сложно действительно будет. На данный момент пока [европейцы] не могут [выбрать переговорщика]», — сказал помощник президента.

Также Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы, ведущие к урегулированию украинского кризиса. Встреча главы государства с переговорщиками из США состоится 12 ноября.