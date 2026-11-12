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    Ушаков указал на отсутствие в Европе кандидата для переговоров по Украине

    Ушаков: в Европе пока не определились с кандидатом для переговоров по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Европейцы пока не определились с кандидатом для переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщило ИС «Вести» со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби заявил, что Европе будет непросто выбрать одного кандидата для переговоров по конфликту на Украине.

    «Это сложно действительно будет. На данный момент пока [европейцы] не могут [выбрать переговорщика]», — сказал помощник президента.

    Также Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы, ведущие к урегулированию украинского кризиса. Встреча главы государства с переговорщиками из США состоится 12 ноября.

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