Путин назвал запасы газа в России ресурсом, который должен служить стране

Россия располагает крупнейшими запасами газа, и ресурс должен служить стране. На это указал президент Владимир Путин на открытии объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.

«Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», — напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что, в первую очередь, ресурс должен служить самой стране: содействовать развитию экономики и социальной сферы, а также повышать качество жизни людей.

«За последние 20 лет мы заметно укрепили газовую инфраструктуру. Если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах Федерации, то сейчас — уже в 73», — добавил Путин.

По его словам, предыдущие пять лет на карте страны практически ежедневно появлялся новый новый газифицированный пункт. В небольших городах и сельской местности, обратил внимание президент, запрос на газификацию до сих пор огромный.