Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что был бы рад провести трехстороннюю встречу представителей России, Украины и Соединенных Штатов во время Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил ТАСС .

«Я был бы рад сделать это, если это возможно», — отметил Гутерриш, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования на Украине.

Он подчеркнул, что считает необходимым добиться прекращения огня и создать условия для достижения справедливого мира.

Ближайшая сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил на посольском круглом столе, что российская сторона всегда готова к диалогу по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что Россия не станет останавливать СВО на время переговорного процесса.