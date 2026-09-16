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    Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине

    Фото: 360.ru

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что был бы рад провести трехстороннюю встречу представителей России, Украины и Соединенных Штатов во время Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил ТАСС.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно», — отметил Гутерриш, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования на Украине.

    Он подчеркнул, что считает необходимым добиться прекращения огня и создать условия для достижения справедливого мира.

    Ближайшая сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил на посольском круглом столе, что российская сторона всегда готова к диалогу по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что Россия не станет останавливать СВО на время переговорного процесса.