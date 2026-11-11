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    Мединский заявил, что каждую пядь российской земли возвратят

    Мединский: каждая пядь российской земли будет возвращена

    Фото: РИА «Новости»

    Все российские территории тем или иным способом вернутся домой, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС.

    Мединский призвал не верить слухам, которые распространяет на эту тему пресса в Европе.

    «Каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначе. А европейские газеты пусть продолжают жить в мире своих иллюзий», — подчеркнул глава делегации.

    Также он сообщил, что главной темой переговоров России с Соединенными Штатами и Украиной стала новая архитектура европейской безопасности. Он добавил, что именно изъяны в существующей системе стали причиной возникновения конфликта.

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