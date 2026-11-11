Мединский: каждая пядь российской земли будет возвращена

Все российские территории тем или иным способом вернутся домой, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС .

Мединский призвал не верить слухам, которые распространяет на эту тему пресса в Европе.

«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначе. А европейские газеты пусть продолжают жить в мире своих иллюзий», — подчеркнул глава делегации.

Также он сообщил, что главной темой переговоров России с Соединенными Штатами и Украиной стала новая архитектура европейской безопасности. Он добавил, что именно изъяны в существующей системе стали причиной возникновения конфликта.