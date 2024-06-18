Украшенный портретами Путина Пхеньян сняли на видео

Президент России Владимир Путин посетит КНДР. К его приезду улицы Пхеньяна украсили портретами политика и российским триколором. Кремлевский пул РИА «Новости» в своем Telegram-канале показал обстановку в городе.

В столице Северной Кореи развесили плакаты с портретами Путина, многочисленные флаги России и растяжки с текстом на русском и корейском языках. У дороги установили композицию с рабочими и надписью «Добро пожаловать, Путин».

Кремль анонсировал визит Путина в Пхеньян 18 июня. Перед поездкой в местной газете «Нодон синмун» вышли две статьи — авторства президента России и редакции. Россию и КНДР призвали объединиться, чтобы успешно противостоять внешним угрозам.

Поездка российского лидера в Пхеньян вызвала беспокойство на Западе. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом проследит за визитом.