Кремль рассказал о зарубежных поездках Путина на эту неделю

Кремль: Путин посетит КНДР и Вьетнам с государственными визитами

Президент России Владимир Путин в ближайший вторник, 18 июня, отправится в КНДР с дружественным и государственным визитом, откуда полетит во Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Первый зарубежный визит главы государства продлится с 18 по 19 июня. В КНДР президент России прибудет по приглашению председателя государственных дел страны Ким Чен Ына.

Во Вьетнам Путин прилетит 19 июня и останется до следующего дня.

В Ханое российский лидер встретиться с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В ходе переговоров участники обсудят стратегическое партнерство и международную повестку. По итогам встречи стороны выпустят совместное заявление.

Это не первая зарубежная поездка президента России Владимира Путина после прошедших выборов. Ранее глава государства посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Путин прилетал в Узбекистан и встретился с лидером страны Шавкатом Мирзиеевым.