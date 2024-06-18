Статья Путина появилась в северокорейской газете

Статью президента России Владимира Путина опубликовали в северокорейской газете «Нодон синмун» в преддверии его визита в КНДР. Текст появился на сайте Кремля на русском и английском языках.

Путин написал, что Россия и Северная Корея готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более стабильными.

«Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов. И одновременно — выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — отметил он.

Также российский лидер написал, что в Москве высоко ценят поддержку КНДР в проведении российской спецоперации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о визите Владимира Путина в Северную Корею.