Россию и КНДР призвали объединиться и отразить любые угрозы

Объединив усилия, Россия и КНДР смогут ответить на любую угрозу и обеспечить своим народам мирное существование. Об этом заявила северокорейская газета «Нодон Синмун» .

Жителям страны объявили о предстоящем визите российского президента Владимира Путина. Его приезд, по словам автора статьи, имеет большое значение для развития дружественных отношений между странами и их выхода на новый, более высокий уровень.

«Победы и достижения, достигнутые двумя странами, показывают, что, ценя и постоянно укрепляя традиции дружбы и единства, мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», — заявил журналист.

Враждебные силы, по словам журналиста, постоянно повышают уровень угроз и шантажа, пытаясь посягнуть на интересы национальной безопасности и развития России и КНДР. Автор статьи призвал народы и военных двух стран работать вместе, чтобы защитить суверенитет, обеспечить мир и безопасность в регионе.

Путин посетит КНДР 18 июня. Перед визитом в газете «Нодон синмун» опубликовали статью президента о ситуации на Украине и геополитических вызовах.