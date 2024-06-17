«Будем внимательно следить». В США обеспокоились визитом Путина в КНДР

Кирби: США будут внимательно следить за поездкой Путина в КНДР

Фото: РИА «Новости»

Власти США обеспокоены укреплением отношений между Россией и Северной Кореей. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Fox News.

Чиновник признался, что власти США будут внимательно следить за предстоящим визитом президента России Владимира Путина в КНДР. По словам Кирби, американскую сторону беспокоит не сама поездка, а в целом укрепление отношений России и КНДР.

«Не только из-за последствий для украинского народа… Но и из-за того, что там может быть некоторая взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове», — заявил он.

Ранее стало известно, что Путин отправится в КНДР по приглашению председателя государственных дел страны Ким Чен Ына во вторник, 18 июня. Оттуда глава государства вылетит во Вьетнам.

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