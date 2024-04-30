Украинскую атаку на Крым американскими ATACMS назвали терроризмом | 360°

Власть 30 апреля 2024, 23:39 Украинскую атаку на Крым американскими ATACMS назвали терроризмом Глава парламента Крыма назвал атаку ВСУ на полуостров ATACMS терроризмом РИА «Новости»

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Атака ВСУ на Крымский полуостров американскими ракетами ATACMS — это проявление терроризма. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма», — заявил парламентарий.

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Константинов отметил, что Украина делает то, что считает нужным — бьет ракетами куда захочет, ни на что не оглядываясь.

Над Джанкоем и Симферополем в ночь на 30 апреля сработала система ПВО. Украинские формирования пустили в сторону полуострова несколько ракет ATACMS. В Госдуме допустили, что ВСУ повторят попытку атаковать полуостров.

После отражения атаки ракет ATACMS рассыпались на несдетонировавшие суббоеприпасы. Крымчан предупредили об опасности такой находки.