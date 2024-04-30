Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допустили в Госдуме | 360°

30 апреля 2024, 17:19
Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допустили в Госдуме
Депутат ГД Ивлев: ВСУ могут вновь атаковать Крым ракетами ATACMS
Украинские боевики могут вновь попытаться ударить по Крыму американскими ракетами ATACMS. Таким мнением с РИА «Новости» поделился депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.
«Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров», — подчеркнул парламентарий.
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ВСУ хотят пробить щит противовоздушной обороны над республикой, чтобы добраться до стратегически важных объектов, и российская сторона должна «сорвать замысел врага», считает Ивлев. По его словам, украинские военнослужащие могут нацелиться на аэродромы.
В ночь на 30 апреля ВСУ выпустили по Крыму ракеты ATACMS. По словам депутата, их было 12. Ракеты уничтожили средства противовоздушной обороны над Джанкоем и Симферополем.
После отражения атаки возле села Донское в Симферопольском районе рассыпались суббоеприпасы. Россиян предупредили об опасности неразорвавшихся снарядов.
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