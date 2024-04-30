Крымчан предупредили о рассыпавшихся боеприпасах в Симферопольском районе | 360°

30 апреля 2024, 12:59
Крымчан предупредили о рассыпавшихся боеприпасах в Симферопольском районе
Аксенов предупредил крымчан о рассыпавшихся суббоеприпасах у села Донское
Возле села Донское в Симферопольском районе после отражения атаки ракет ATACMS рассыпались суббоеприпасы. Об этом жителей предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — сообщил он.
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Ранее произошла массированная атака беспилотниками на российские регионы. Военные уничтожили 68 дронов. Из них два в Крыму, остальные — в Краснодарском крае.
До этого военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. Удары по объекту наносили в течение часа, после там вспыхнул пожар.
Ракеты
Крым
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Сергей Аксенов
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