Крымчан предупредили о рассыпавшихся боеприпасах в Симферопольском районе | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 12:59 Крымчан предупредили о рассыпавшихся боеприпасах в Симферопольском районе Аксенов предупредил крымчан о рассыпавшихся суббоеприпасах у села Донское Глава Крыма Сергей Аксенов / Telegram

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Возле села Донское в Симферопольском районе после отражения атаки ракет ATACMS рассыпались суббоеприпасы. Об этом жителей предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — сообщил он.

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Ранее произошла массированная атака беспилотниками на российские регионы. Военные уничтожили 68 дронов. Из них два в Крыму, остальные — в Краснодарском крае.

До этого военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. Удары по объекту наносили в течение часа, после там вспыхнул пожар.