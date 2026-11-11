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    Мединский исключил возможность обмена территориями между Россией и Украиной

    Фото: РИА «Новости»

    Россия не планирует обмен территориями с Украиной, это исключено. Об этом заявил ИС «Вести» помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби.

    Он отметил, что тему территориальных обменов периодически вбрасывают в информационное поле с разных сторон и напомнил, что решение о создании зоны безопасности вдоль границы приняли после вторжения Украины в Курскую область. Эта область уже достаточно существенная и продолжит расширяться, добавил Мединский.

    «Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Ибо, опять же, как ярко было сказано нашим руководителем, там, где ступила нога нашего русского солдата — это наше», — подчеркнул помощник президента.

    По словам главы делегации, вся история страны показывает: любые уступки и невыгодные компромиссы приводят в итоге только к еще большим лишениям.

    Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина стали ближе к миру.

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