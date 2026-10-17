Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в новом кредите ЕС Украине

Словакия не намерена участвовать в предоставлении Украине нового кредита Евросоюза на 70 миллиардов евро, который, по словам премьер-министра Роберта Фицо, готовится на 2027 год. Об этом политик сообщил в видеообращении к гражданам в Facebook*.

«Также как мы не участвовали в предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредита, мы поступим и в случае этого кредита в 70 миллиардов евро», — отметил Фицо.

По его мнению, европейское финансирование фактически превращается в безвозмездную помощь. Фицо также заявил, что часть выделяемых средств попадает в коррупционные схемы на Украине, однако в ЕС, как считает Фицо, предпочитают не обсуждать эту проблему.

Ранее премьер заявил, что европейский рынок нефти и топлива оказался в самой серьезной ситуации из-за роста цен и сокращения мощностей перерабатывающих заводов.

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