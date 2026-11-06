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    Трамп заявил, что встречался с главой РФПИ Дмитриевым 5 ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом президент США объявил на брифинге в Овальном кабинете, сообщило агентство Reuters.

    Дмитриев прибыл в Белый дом на мероприятие, посвященное гуманитарной миссии в Алешках. Президент подтвердил, что принял российского посланника отдельно, но отказался раскрывать тему разговора. С украинскими делегатами он не встречался.

    Трамп добавил, что конфликт на Украине близок к завершению. Сделка, по словам Трампа, затронет Европу.

    «Это будет соглашение. Это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу», — сказал президент.

    На мероприятии первая леди передала через Дмитриева письмо президенту России Владимиру Путину. Спецпосланник привез ей рисунок от ребенка из Алешек.

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