Трамп заявил, что встречался с главой РФПИ Дмитриевым 5 ноября

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом президент США объявил на брифинге в Овальном кабинете, сообщило агентство Reuters .

Дмитриев прибыл в Белый дом на мероприятие, посвященное гуманитарной миссии в Алешках. Президент подтвердил, что принял российского посланника отдельно, но отказался раскрывать тему разговора. С украинскими делегатами он не встречался.

Трамп добавил, что конфликт на Украине близок к завершению. Сделка, по словам Трампа, затронет Европу.

«Это будет соглашение. Это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу», — сказал президент.

На мероприятии первая леди передала через Дмитриева письмо президенту России Владимиру Путину. Спецпосланник привез ей рисунок от ребенка из Алешек.