Трамп призвал Зеленского поехать в Москву

Bloomberg: Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Трамп вновь озвучил такую инициативу на этой неделе во время переговоров с Зеленским в Нью-Йорке. Ранее украинский лидер неоднократно отказывался от поездки в российскую столицу.

Как отметили в Bloomberg, предложение вызвало у Зеленского негативную реакцию. При этом журналисты не сообщили о достигнутой договоренности по проведению такой встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва готова принять Зеленского. По его словам, российская сторона обеспечит необходимые гарантии безопасности.

Ранее Трамп допустил, что еще раз встретится с Владимиром Путиным.