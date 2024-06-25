Стало известно, планирует ли Путин встречу с Вучичем

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с коллегой из Сербии Александром Вучичем на фоне поставок сербских боеприпасов на Украину. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Насколько я знаю, пока такие контакты не запланированы», — привело его слова РИА «Новости».

Ранее Вучич в одном из интервью сообщил, что страна продала за рубеж (но не России и Украине напрямую) боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Он заверял, что у Сербии есть друзья как на Украине, так и в РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что власти РФ разберутся в ситуации и обсудят вопрос поставок с сербскими коллегами. Обсуждение состоялось в июне на дипломатическом уровне, рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Он подчеркнул, что обмен оценками угроз безопасности — неотъемлемая часть политического диалога между РФ и Сербией.