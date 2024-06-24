Песков пообещал прояснить вопрос поставок сербского оружия на Украину

Песков: Песков: Россия изучит данные о поставке сербских боеприпасов на Украину

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Россия выяснит, являются ли достоверными данные о поставках боеприпасов ВСУ со стороны Сербии на сумму в 800 миллионов евро. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий песков, сообщили «Известия».

По его словам, российские власти обсудят информацию о поставках оружия с сербскими коллегами. Песков добавил, что об отправке боеприпасов на Украину рассказывал президент Сербии Александр Вучич.

В интервью газете Financial Times сербский лидер отметил, что продажа оружия приносит стране большую выгоду и расширяет возможности для бизнеса. Вучич подчеркнул, что боеприпасы экспортировались на Украину через другие государства, например, через Испанию, США и Чехию.

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