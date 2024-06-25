Российские дипломаты обсудили с Сербией скандал с поставками снарядов на Украину

Угрозы, связанные с поставками сербского оружия на Украину, обсудили по дипломатическим каналам. Замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил об этом РИА «Новости» .

«Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», — сказал он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Financial Times о продаже за рубеж боеприпасов стоимостью около 800 миллионов евро. Он заверил, что страна не передавала их России или Украине напрямую, так как не занимала ничью сторону, но снял с себя ответственность за действия покупателей — снаряды попали в распоряжение украинской армии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации. Он сказал, что этот вопрос обсудят с Сербией.