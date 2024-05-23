Визит украинской делегации в Белград стал свидетельством того, что Сербия оказалась на распутье: сохранить свой независимый курс или присоединиться к странам Евросоюза, встав в один ряд с врагами России. Такой комментарий РИА «Новости» дал дипломатический источник в Москве.

Собеседник агентства пояснил, что географически и политически будущее Сербии находится в Европе. Но при этом Россия много лет остается одним из главных союзников страны, вступая в ее защиту.

Оказавшись в таком противоречивом состоянии, власти Сербии оказались перед тяжелым выбором: сохранить независимость или присоединиться «к лагерю врагов России».

«Отсюда и попытки совместить несовместимое, компенсировать естественные и тесные взаимоотношения на Востоке, в том числе с официальными Москвой и Пекином, неуклюжими реверансами в адрес киевского режима и его опекунов», — подчеркнул источник.

Он добавил, что, по его мнению, длительная история российско-сербских отношений дает право на оптимизм. Собеседник агентства пояснил, что власти Сербии вряд ли поведутся на игру европейских политиков, так как ставят свои свободу, честь и достоинство выше.

Жена президента Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба посетили Сербию с официальным визитом в начале прошлой недели.

Президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи заявил, что попросил гостей не вставать на другую сторону при голосовании о приеме в Совет Европы Косова. Вучич напомнил, что Украина так и не признала новое государство.