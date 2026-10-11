Премьер-министр Эстонии Кристен Михал затаскивает Европу в омут противостояния своими высказываниями об ударах по российским НПЗ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она отреагировала на слова Михала, который сказал, что ЕС направит силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины». Захарова напомнила, что он был министром климата, экономики и инфраструктуры, а также юстиции.

«Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь еще говорить от имени всего Европейского союза?» — спросила дипломат.

Она также назвала Михала «спринтером» и сравнила его с Каей главой евродипломатии Каллас. По ее словам, Каллас никто не наделял полномочиями делать подобные заявления.

«Вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния», — заявила Захарова.

Ранее дипломат сравнила Каллас с головой гниющей рыбы.