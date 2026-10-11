«Спринтер объявился»: Захарова раскритиковала премьера Эстонии за угрозу НПЗ России
Захарова: премьер Эстонии втягивает Европу в омут противостояния
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал затаскивает Европу в омут противостояния своими высказываниями об ударах по российским НПЗ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отреагировала на слова Михала, который сказал, что ЕС направит силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины». Захарова напомнила, что он был министром климата, экономики и инфраструктуры, а также юстиции.
«Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь еще говорить от имени всего Европейского союза?» — спросила дипломат.
Она также назвала Михала «спринтером» и сравнила его с Каей главой евродипломатии Каллас. По ее словам, Каллас никто не наделял полномочиями делать подобные заявления.
«Вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния», — заявила Захарова.
Ранее дипломат сравнила Каллас с головой гниющей рыбы.