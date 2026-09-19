В Пекине с утра открылся участок для голосования на выборах депутатов Госдумы, и за первый час работы свой выбор сделали несколько десятков человек. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Китая.

Гражданский долг пришли исполнить дипломаты, студенты, а также россияне, постоянно живущие в китайской столице или временно находящиеся в Китае. Среди них — директор Института правоведения РГГУ, соавтор текста Конституции России Сергей Шахрай.

«Если выборы в Госдуму, тем более 11 партий, придут все неравнодушные, выборы должны быть», — отметил Шахрай в разговоре с агентством.

Участки открылись не только в Пекине, но и в генеральных консульствах России в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. Голосование в семи городах Китая продлится с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).

Ранее Центризбирком России сообщил, что к 21:00 первого дня голосования на выборах депутатов Государственной думы 18 сентября явка составила 29,45%.