«Символ гордости». Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества стал символом народной любви к защитникам и гордости за российскую армию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь 23 Февраля. Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества. <…> Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг», — отметил российский лидер.

День защитника Отечества в России уже много лет отмечается как один из самых важных и значимых праздников. Россияне из поколения в поколение передают память о «ратной летописи Отечества», которая создавалась благодаря искусству великих полководцев и мужеству солдат.

Патриотическое движение «Победа 9/45» ко Дню защитника Отечества проводит праздничные концерты для бойцов СВО, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях Москвы и Подмосковья.

В преддверии Дня защитника Отечества подмосковная фракция «Единой России» организовала ряд встреч в рамках акции «Защитники на фронте и в тылу». В зону СВО перед праздниками отправили несколько тонн гуманитарного груза.