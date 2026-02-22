Подмосковная «Единая Россия» организовала серию встреч в преддверии 23 Февраля
Подмосковная фракция партии «Единая Россия» в преддверии 23 Февраля провела ряд встреч в рамках акции «Защитники на фронте и в тылу». В гуманитарном штабе в Щелкове, где плетут сети и делают окопные свечи, волонтерам вручили благодарственные письма. В Ленинском городском округе власти навестили семью погибшего бойца СВО Александра Божьева.
Участник СВО Роман Петренко из Щелкова поблагодарил главу округа Андрея Булгакова и партию «Единая России» за помощь военнослужащим. Он отметил, что для солдат «за ленточкой» важно знать, что о них не забывают и делают все, для победы.
«Помогаем в основном материально и своей продукцией. Продукции у нас в основном ткани, бронежилеты. У нас и обратная есть связь. Приезжают ребята с СВО с благодарностью за нашу продукцию», — рассказал заместитель гендиректора Щелковской шелкоткацкой фабрики Александр Ганяев.
После встречи из Щелкова в город Рыльск отправили более трех тонн гуманитарных грузов. Также помощь военнослужащим отправили и из Орехова-Зуева — участницы клуба «Активное долголетие» связали бойцам теплые вещи.
Власти Ленинского городского округа навестили семью погибшего участника СВО Александра Божьева. Военнослужащий погиб при выполнении своего воинского долга — находясь на огневой позиции, заметил вражеский дрон и успел предупредить сослуживцев. Александр принял удар на себя и скончался от смертельных ранений. Сын Денис появился на свет уже после его смерти — жена Яна узнала о беременности в момент похорон супруга.
«Божьев Александр — простой парень, жил в Москве. Встретил свою вторую половину здесь, в городском округе Ленинский. Как любой гражданин, когда началась специальная военная операция, ушел воевать с фашистами. К сожалению, погиб. <…> Наша задача — помогать растить гражданина Российской Федерации, сына героя, вырастить его, поднять на ноги вместе с администрацией, вместе с неравнодушными людьми сделать так, чтобы Денис рос, гордился памятью своего отца», — отметил депутат Госдумы Роман Терюшков.
Яна Божьева отметила, что очень важно и ценно получать помощь от властей.
«Мы ценим, на самом деле, жены, которые именно действующие, и также вдовы, и семьи все — очень благодарны, что есть такая поддержка от администрации», — отметила вдова Александра.
Поддержка бойцов и их семей является приоритетом программы партии «Единая Россия», среди наиболее востребованных мер — бесплатная реабилитация, зубопротезирование, газификация, единовременная помощь, содействие в трудоустройстве и участие в программе «Герои Подмосковья». В Подмосковье в 2025 году помощью воспользовались более четырех тысяч военнослужащих.