Подмосковная «Единая Россия» организовала серию встреч в преддверии 23 Февраля

Подмосковная фракция партии «Единая Россия» в преддверии 23 Февраля провела ряд встреч в рамках акции «Защитники на фронте и в тылу». В гуманитарном штабе в Щелкове, где плетут сети и делают окопные свечи, волонтерам вручили благодарственные письма. В Ленинском городском округе власти навестили семью погибшего бойца СВО Александра Божьева.

Участник СВО Роман Петренко из Щелкова поблагодарил главу округа Андрея Булгакова и партию «Единая России» за помощь военнослужащим. Он отметил, что для солдат «за ленточкой» важно знать, что о них не забывают и делают все, для победы.

«Помогаем в основном материально и своей продукцией. Продукции у нас в основном ткани, бронежилеты. У нас и обратная есть связь. Приезжают ребята с СВО с благодарностью за нашу продукцию», — рассказал заместитель гендиректора Щелковской шелкоткацкой фабрики Александр Ганяев.

После встречи из Щелкова в город Рыльск отправили более трех тонн гуманитарных грузов. Также помощь военнослужащим отправили и из Орехова-Зуева — участницы клуба «Активное долголетие» связали бойцам теплые вещи.