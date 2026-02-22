Движение «Победа 9/45» провело концерты в госпиталях в честь 23 Февраля

Патриотическое движение «Победа 9/45» ко Дню защитника Отечества проводит праздничные концерты для бойцов в госпиталях Москвы и Подмосковья. Это совместный проект международного движения и АНО «Евразия» под названием «Музыка Побед. Споем для героев».

В этом году слушателями станут более 500 российских военнослужащих, проходящих лечение или реабилитацию в регионе. В этот раз артисты посетили госпиталь Сергиева Посада.

Артисты выступили камерно в палатах и дали большой концерт. Для бойцов выступили солисты ведущих оперных театров страны — трио «Московские театральные голоса» и ансамбль «Ларго», а также поп-фолк-группа «Фабрика». Коллективы исполнили классические композиции, песни военных лет и современные хиты.