Движение «Победа 9/45» провело концерты в госпиталях в честь 23 Февраля
Патриотическое движение «Победа 9/45» ко Дню защитника Отечества проводит праздничные концерты для бойцов в госпиталях Москвы и Подмосковья. Это совместный проект международного движения и АНО «Евразия» под названием «Музыка Побед. Споем для героев».
В этом году слушателями станут более 500 российских военнослужащих, проходящих лечение или реабилитацию в регионе. В этот раз артисты посетили госпиталь Сергиева Посада.
Артисты выступили камерно в палатах и дали большой концерт. Для бойцов выступили солисты ведущих оперных театров страны — трио «Московские театральные голоса» и ансамбль «Ларго», а также поп-фолк-группа «Фабрика». Коллективы исполнили классические композиции, песни военных лет и современные хиты.
«23 Февраля — особый праздник, символизирующий мужество, силу духа нашего народа и неразрывную связь поколений. Ребята защищают нас от фашизма, как это делали наши деды. Концерты проекта — это способ выразить им нашу безмерную благодарность и поддержать», — заявил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.
Проект «Музыка Побед. Споем для героев» стартовал в сентябре 2025 года. За это время патриотические мероприятия прошли в госпиталях Тулы, Воронежа, Подольска, Солнечногорска, Дмитрова и Звенигорода.
«Победа 9/45» — международное патриотическое движение, созданное год назад автономной некоммерческой организацией «Евразия». Цель движения — поддерживать нуждающихся в заботе, укреплять гуманитарные связи и сохранять историческую истину.