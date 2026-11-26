Шойгу: данные Рютте о потерях России за время СВО взяты с потолка

Данные о потерях России за время специальной военной операции, которые озвучил генсек НАТО Марк Рютте, не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Обратили внимание на недавнее заявление генерального секретаря НАТО М. Рютте, в котором он сравнил взятые альянсом с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны», — отметил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что единственный официальный источник информации о потерях — Минобороны Российской Федерации. Он призвал не принимать во внимание никакие другие данные.