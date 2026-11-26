Telegraph: Минобороны Британии призвало 100 тысяч резервистов на учения

Министерство обороны Великобритании разослало резервистам письма с призывом подготовиться к возможному возвращению на службу. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

«Впервые со времен Холодной войны примерно 100 тысячам военнослужащим стратегического резерва направили письма с предложением добровольно принять участие в учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender следующей весной», — указали в материале.

Послания получили ветераны сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, которые недавно уволились и подлежат призыву в исключительных обстоятельствах. Их также попросили обносить контактные данные, сообщить о своей текущей работе и навыках.

В ведомстве назвали эти мероприятия «практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания».

Ранее газета Financial Times сообщила, что британское Минобороны закупило для Украины поддельную взрывчатку C-4.