Сергей Лавров в Маниле встретился с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с филиппинской коллегой Терезой Лазаро «на полях» мероприятий АСЕАН в Маниле. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

«Главы МИД России и Филиппин в Маниле», — написала она, прикрепив совместную фотографию Лаврова и Лазаро.

Сегодня, 23 июля, запланирована встреча российского министра с госсекретарем США Марко Рубио. Событие уже подтвердили обе стороны.

Они обсудят украинский конфликт и возможность США сыграть конструктивную роль в его урегулировании. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль такую встречу приветствует.

Накануне Лавров встретился в Маниле с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Беседа дипломатов прошла в дружественной и доверительной атмосфере.