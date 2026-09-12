Песков: позиция России по контингентам на Украине доведена до мира

Россия в понятной форме донесла до всего мира свою позицию о вводе европейских войск на Украину. Об этом ИС «Вести» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал по поводу слов президента Владимира Путина. Глава государства предупредил, что появление европейского военного контингента на украинской территории будет означать начало войны с Россией.

«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», — подчеркнул Песков.

Ранее российский лидер назвал западные глобалистские элиты виновными в начале украинского конфликта. В пример их ошибок он привел поддержку сепаратизма на Кавказе.

А первопричиной спецоперации, по словам Путина, стало навязывание Украине стремления вступить в НАТО.