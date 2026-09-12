Путин указал на виновников украинского кризиса

Конфликт на Украине произошел по вине западных глобалистских элит, которые давили на Россию. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с журналистами в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.

По его мнению, к ситуации в Европе привели системные ошибки западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики, совершенные по окончании холодной войны. Путин заявил, что они давили на Россию, причем сначала используя Кавказ, а затем Украину.

«Но на практике-то, повторяю, они же напрямую поддерживали сепаратизм на Кавказе, пытались доразвалить Россию. Это факт. И сегодняшний кризис на Украине, он тоже же ими спровоцирован. Это постоянные, постоянные элементы давления», — сказал он.

Путин прибыл в Индию на саммит БРИКС и двусторонние встречи с мировыми лидерами. Он выступил с речью на деловом форуме.